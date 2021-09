Telegram fait sauter la limite sur les appels vidéo de groupe

La version 8.0 du service est disponible depuis quelques jours, avec à la clé la suppression de toute limite au nombre de participants, que ce soit pour la diffusion en direct dans un canal ou les salons vidéo dans les groupes.

La vraie bonne idée de cette version est d’enrichir le menu permettant de transférer un fichier. En appuyant sur la flèche, on obtient désormais un aperçu de ce que verra le contact. Des fonctions permettent d’en changer la présentation. On peut masquer l’expéditeur originel et supprimer la légende sur un média par exemple.

En cas de fausse manipulation, on pourra également changer le destinataire ou désélectionner le ou les messages. Utile pour ne pas recommencer l’opération.

Les autres améliorations sont du même acabit. Arriver en bas d’un canal par exemple permet de passer au suivant en tirant vers le haut, une capacité pratique pour les personnes suivant de nombreux canaux.

Telegram affiche désormais les autocollants en vogue, la version Android affiche des aperçus d’autocollants plus grands, la mention « choisit un autocollant » apparaît pour le contact (similaire à « écrit… »), un compteur de commentaires non lus apparaît en bas à droite dans les canaux et une nouvelle sélection d’emojis animés fait son apparition.

L’équipe dit avoir « quelques surprises en développement pour la prochaine mise à jour ».