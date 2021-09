Les robots sont de sortie : Xiaomi Cyberdog, parkour d’Atlas et Tesla Bot humanoïde

Cet été, Xiaomi présentait son robot Cyberdog… qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Spot de Boston Dynamics, mais vise le grand public comme le chien Aibo de Sony.

Il exploite la plateforme Nvidia Jetson Xavier NX (21 TOPS) et un module RealSense D450 d'Intel. Comme un bon cyberchien, il peut faire le beau, se rouler par terre et même effectuer un salto arrière. Lors d’une balade, sa vitesse maximale en marche est de 11,5 km/h.

Une page dédiée est disponible par ici. Il est annoncé à 9 999 yuans, soit 1 300 euros avec une conversion bête et méchante (et donc faussée).

Quelques jours plus tard, Boston Dynamics publiait une nouvelle vidéo de Parkour avec son robot bipède Atlas. Course, passage d’obstacle, salto et même petits gestes de la victoire, tout y est.

Enfin, nous avons eu récemment droit à une nouvelle grande annonce, par Elon Musk cette fois. Il s’agit d’un « paper launch » du Tesla Bot à forme humanoïde, dont le premier prototype devrait arriver l’année prochaine.

Il a été annoncé durant le Tesla AI Day et devrait mesurer 1,72 m pour un poids de 57 kg. Il serait capable de porter des charges d'environ 20 kg et de marcher jusqu’à 8 km/h... vous pouvez donc vous enfuir en courant, a précisé Musk durant la conférence. Le but sera de lui faire réaliser des tâches répétitives et/ou dangereuses.