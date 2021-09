Des réflexions philosophiques sur le temps

Durant l’été, le CEA se penchait sur ce sujet avec ​Étienne Klein, philosophe des sciences et directeur de recherches au CEA. Une question était posée : « De quoi le temps est-il le nom ? ».

« Nous méditons sur le temps sans jamais trop savoir ce à quoi nous avons affaire : si nous en faisons une variable mathématique (le fameux paramètre t), s’agit-il d’une entité purement physique, indépendante de nous ? Si nous en manquons, s’agit-il d’une substance ? Si nous y pensons, s’agit-il d’un concept ? S’il nous emporte, d’un fluide ? S’il est relatif, d’une illusion ? ».

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives se demande ce qu’il faudrait répondre à des questions telles que : « le temps existe-t-il par lui-même ou dépend-il d’autres notions ? Emane-t-il des événements ou bien les contient-il ? ».

Le CEA en profite pour remettre en avant une table ronde avec Virginie Van Wassenhove (chef de l’équipe Cognition et dynamique du cerveau à NeuroSpin) et ​Étienne Klein où la question est débattue.

Pour ajouter une couche, on peut également reprendre les paroles de l'astrophysicien Marc Lachièze-Rey (enseignant à l'École Centrale Paris, théoricien et cosmologue du CNRS), qui expliquait lors d’une conférence : « le temps n'existe pas, mais évidemment si on veut dire que le temps n'existe pas, il faut plus ou moins savoir ce qu'on appelle le temps. L'idée que je défends c'est que le temps n'est pas du tout une notion simple, ce n'est pas du tout une notion première, c'est une notion composite ».