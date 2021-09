Nouveau record de Pi : 62 800 milliards de décimales

On doit ce résultat à une équipe suisse, dont la machine – 2x AMD EPYC 7542 (32 cœurs) avec 1 To de mémoire et 38 HDD de 16 To – a travaillé pendant un peu plus de 108 jours. C’est « presque deux fois plus rapide que le record établi par Google en 2019, et environ 3,5 fois plus rapide que le dernier record mondial de 2020 », expliquent les scientifiques.

À part la beauté du geste et une inscription dans le Livre des records, rappelons que cela ne sert... à rien. Pi est en effet un nombre irrationnel (son écriture décimale n’est ni finie ni périodique). On le suspecte d’être un « nombre univers », mais ce n’est pas prouvé pour le moment.

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA expliquait en 2016 : « pour les calculs de plus haute précision au JPL, destinés à la navigation interplanétaire, nous utilisons 3.141592653589793 », soit 15 décimales seulement.

Un exemple avec la Terre : utiliser « seulement » 15 décimales de Pi pour calculer sa circonférence donne un décalage de l’ordre de la taille d’une… molécule, 10 000 fois plus fine qu’un cheveu.

Même si l'on s'attaque à l’Univers observable (dont le rayon est de l’ordre de 46,5 milliards d’années-lumière), pour obtenir sa circonférence avec une précision de l’ordre du diamètre d’un atome d'hydrogène, 39 ou 40 décimales suffiraient.