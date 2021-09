Musique classique : Apple rachète la plateforme de streaming Primephonic

Le but est bien sûr de proposer « dans les prochains mois » les contenus aux abonnés Apple Music.

Il est notamment question d’une « navigation améliorée et [d’]un moteur de recherche qui permet de faire une recherche par compositeur et par répertoire, [d’]un affichage détaillé des métadonnées propres à la musique classique, ainsi que de nouveaux avantages et fonctionnalités ».

Dès à présent, « la plateforme Primephonic ne propose plus de nouveaux abonnements et sera mise hors ligne à compter du 7 septembre ». Les actuels abonnés à Primephonic « bénéficieront d’un abonnement gratuit de six mois à Apple Music ».

Pour la suite, « Apple Music prévoit de lancer l’année prochaine une application dédiée à la musique classique, combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic, tant appréciée par les abonnés, avec des fonctionnalités supplémentaires ».