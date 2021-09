Avec son aptX Lossless, Qualcomm promet une qualité CD sans perte en Bluetooth

Le fabricant propose déjà depuis longtemps des codecs aptX (audio processing technology), notamment une version HD (16 bits, 44,1 kHz) et Adaptive (24 bits, 48 kHz), mais l’aptX Lossless est la première à proposer une compression « sans perte ».

Qualcomm précise que sa technologie peut détecter automatiquement et activer l'audio sans perte lorsque la source l’est aussi. De son côté, l’utilisateur peut choisir entre 16 bits et 44,1 kHz sans perte ou 24 bits et 96 kHz avec perte. De plus amples détails techniques sont disponibles ici.

Pour que l’aptX Lossless fonctionne il faut évidemment un SoC et un casque audio compatibles. Les fabricants intéressés devront payer une licence à Qualcomm pour l’utiliser.