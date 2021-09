Hausse générale des prix chez Netflix en France, qui se lance dans les jeux vidéo

Désormais, il faut débourser 8,99 euros par mois pour la formule Essentiel, 13.49 euros pour la Standard et 17,99 euros pour la Premium… les deux derniers sont loin des prix au lancement, qui étaient pour rappel de 7,99, 8,99 et 11,99 euros par mois.

Une hausse parfois répercutée sur le client final lorsqu'il passe par des services tiers. Canal+ précise ainsi que son offre de base ne change pas de tarif, mais que l'option Netflix Premium est adaptée en conséquence.

Dans le dernier bilan financier du service de SVOD, on peut voir que le niveau de recrutement d’abonnés payant tournait au ralenti au second trimestre : 1,54 millions de plus « seulement », soit le plus petit score sur 12 mois. Netflix a même perdu 433 000 clients payants aux États-Unis.

Pour la plateforme, une équation dirige le modèle économique : les revenus sont le produit du prix de l’abonnement par le nombre de clients. Il suffit d’augmenter un des deux pour que le chiffre d’affaires suive la même tendance (sauf si les clients partent).

En cette période de vache maigre sur les recrutements, augmenter le prix des forfaits peut être une « alternative ». On remarque également que le revenu moyen par client européen est plus faible qu’avec les Américains : 11,61 dollars au lieu de 14,40 dollars.

Le bilan financier était aussi l’occasion d’annoncer un nouveau secteur d'activité : les jeux vidéo. Il s’agit pour le moment de titres sur mobile, qui seront ajoutés sans surcoût. L'offre a été lancée en Pologne fin août.

Il y a peu, la plateforme a recruté un nouveau responsable pour le développement de cette branche : Mike Verdu. Il était auparavant pendant deux ans chez Facebook pour s’occuper des contenus sur les Oculus (AR/VR) et près d’un an et demi chez Electronic Arts, selon son profil LinkedIn.