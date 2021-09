Twitter multiplie les changements, tests et lance ses « $uper Follows »

Cet été, l'équipe du service de micro-blogging n'a pas chômé, mais ce n'était pas toujours pour des bonnes nouvelles. On a par exemple eu droit à un test du nouveau TweetDeck, tout sauf pratique (mais avec des raccourcis clavier).

Il est proposé à certains utilisateurs choisis au hasard, qui peuvent néanmoins demander à en sortir. Vous pouvez aussi faire manuellement votre choix en tapant la commande suivante dans la console développeur de votre navigateur :

document.cookie = "tweetdeck_version=beta"

document.cookie = "tweetdeck_version=main"

Face aux remarques, l'entreprise a lancé différents hashtags, invitant les utilisateurs mécontents à faire leurs remarques et propositions.

Un changement de look des interfaces Twitter a été opéré mi-août, avec une nouvelle police (Chirp) puis des modifications de contraste pour améliorer l'accessibilité.

On peut désormais se connecter via un compte Apple ou Google (mais pas Facebook), les Spaces (audio) ont remplacé les Fleets et n'apparaissent que lorsqu'un de vos contacts diffuse du contenu en direct.

Lorsqu'un compte utilise Revue pour sa newsletter (qui appartient à Twitter), un lien d'abonnement peut être placé sur la page de son compte. Pourquoi ne pas ouvrir cette fonction à d'autres services de newsletters ? Elle renverrait par exemple vers un lien ou une intégration en particulier.

Outre des améliorations pour les messages privés, on a également appris que Twitter s'est associé à AP et Reuters pour lutter un peu plus contre la désinformation

Il y a aussi eu beaucoup de tests, pour un système de votes (positifs ou négatifs), clarifier le statut du compte en cas de suspension/blocage, un module d'achat, faire appel lorsqu'un contenu multimédia a été repéré comme « sensible », signaler de fausses informations ou un « Safety mode » qui bloque automatiquement les comptes tenant des propos détectés comme offensants.

Enfin, on a aujourd'hui droit à l'annonce des Super Follows qui permettent (aux États-Unis uniquement) de s'abonner à un compte (pour 2,99 dollars, 4,99 dollars ou 9,99 dollars) afin d'avoir droit à des publications supplémentaires.

Un tel compte peut ainsi décider de lancer un tweet d'échange avec sa communauté qui ne sera accessible qu'à ceux qui paient, ou partager des vidéos « exclusives » qui ne seront pas visibles publiquement.