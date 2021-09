Canal+ Family, c'est fini, une nouvelle offre le 9 septembre

Le groupe a annoncé la fin de la chaîne thématique qui avait toujours eu un positionnement peu clair. L'équipe indique que les contenus seront diffusés sur Canal+ (Décalé) et le replay.

Elle dit préparer « de nombreuses nouveautés et un renouvellement de son offre ». Sur Twitter, elle a été annoncée comme plus simple et plus complète. Elle sera disponible le 9 septembre prochain. On apprend au passage l'arrivée de Canal+ Kids et Canal+ Docs.

Comme toujours, nous attendrons la mise en ligne de tous les détails et des nouveaux documents contractuels pour analyser cette offre retravaillée.