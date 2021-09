Scaleway fête ses 21 ans et revoit sa documentation (entre autres)

Elle « a été entièrement refaite et passe à l'ère de 2021 ! Nouveau moteur de recherche, dark mode, disponible et ouvert à contributions via Github, des centaines de tutos » indique sur Twitter Arnaud de Bermingham.

Il précise que si une version française n'est pas encore disponible, « on bosse dessus ». Son contenu est d'ailleurs en licence CC-BY-NC-SA 4.0 et ouvert à la contribution.

L'hébergeur a d'ailleurs fêté ses 21 ans le 30 août dernier et a multiplié les annonces cet été, de la disponibilité de Debian 11 à Kubernetes 1.22 ou l'entrée en bêta de son service de déploiement multi-cloud Kosmos.