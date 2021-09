Shadow relance son offre de parrainage

Après avoir rouvert ses commandes en direct pour 5 000 nouveaux abonnés, le service de cloud gaming compte sur ses fidèles et leur volonté de réduire leur facture pour l'aider à trouver de futurs clients.

Ainsi, ils peuvent partager leur code parrain et obtenir 1 euro de remise par mois et par membre parrainé tant que le nouvel inscrit reste abonné. Ce dernier aura pour sa part droit à 5 euros de remise sur sa première facture. Bien entendu, la remise mensuelle du parain ne pourra excéder le montant de sa facture (non, Shadow ne vous paiera pas pour utiliser son service).

L'équipe espère ainsi initier un effet boule de neige. Elle ajoute d'ailleurs un petit bonus : une carte Steam de 20 euros pour 5 membres parrainés (jusqu'au 30 septembre).