PayPal : cryptomonnaies au Royaume-Uni, fin des cagnottes gratuites en France

La plateforme permettait d'échanger des crypto-monnaies aux États-Unis depuis quasiment un an. C’est la première fois que cette fonctionnalité est proposée en dehors du pays de l’oncle Sam.

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin sont proposées, il est possible d'en acheter, de les conserver et de les revendre. Rien n’est précisé pour l'extension en Europe ou en France.

Chez nous, la plateforme a envoyé un email à ses clients et publié une mise à jour de ses conditions générales indiquant que « la possibilité de créer une nouvelle Cagnotte sera désactivée le 30 septembre 2021 [...] toutes les Cagnottes ouvertes resteront actives pendant 30 jours maximum ».

Avant le 8 novembre, « vous devrez transférer l'argent de votre Cagnotte existante sur votre solde PayPal », sinon PayPal le fera automatiquement. C’est également avant cette date que vous pouvez récupérer une copie de la liste des participants.

La société affirme qu’elle « continuera à fournir une suite d'outils pour vous aider à accepter et à recevoir de l'argent », mettant notamment en avant son service PayPal.me. Une foire aux questions a été mise en ligne.