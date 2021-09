Le Google Pixel 5a 5G est disponible pour 449 dollars, mais pas en France

Depuis peu, le nouveau smartphone de milieu de gamme de Google est commercialisé. Il dispose d’un écran OLED de 6,34" avec un Snapdragon 765G 5G, 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage.

Le fabricant a eu la bonne idée d’augmenter la capacité de la batterie à 4 680 mAh, c’était un des points faibles de son grand frère le Pixel 4a (3 140 mAh). Pour le reste, on retrouve deux capteurs de 12 et 16 Mpixels à l’arrière (comme le Pixel 5), un port USB Type-C, etc.

Le smartphone est vendu 449 dollars aux États-Unis et au Japon pour le moment. Rien n’est précisé concernant les autres pays.