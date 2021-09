Vivaldi 4.1 joue de l’accordéon avec les onglets

Le navigateur a reçu sa dernière révision majeure le 28 juillet. Sa principale nouveauté ? Les onglets en accordéon.

En sélectionnant plusieurs onglets, on peut créer un nouveau genre de pile, dans laquelle ils se retrouvent groupés et entourés d’un liseré blanc. Une flèche à droite permet de replier le groupe sur l’onglet actif. Il faut activer ce comportement dans les options, qui permettent également de couper le déploiement automatique, pour les personnes préférant contrôler finement leurs groupes.

Ce regroupement en accordéon ne vient pas compléter les modes Compact et Deux niveaux. Il s’agit d’une troisième capacité, et on ne peut en choisir qu’une.

Vivaldi 4.1 ajoute également l'enchaînement des commandes. On peut ainsi demander au navigateur d'enchaîner plusieurs actions, puis associer ce lot à un raccourci clavier ou un geste à la souris.

Par exemple « un passage en plein écran et un mode lecture, ou l’ouverture de plusieurs sites avec une juxtaposition dans la foulée ou encore la fermeture de tous les onglets suivie de l’ouverture d’un ou plusieurs autres sites ».

Deux autres petites nouveautés sont à noter. D’abord, les installations mono-utilisateur sous Windows sont enfin capables de se mettre à jour toutes seules. Ensuite, le mode Lecture affiche un temps de lecture estimé.