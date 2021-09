Microsoft augmente les prix de ses offres 365 pour entreprises

La société a expliqué le 19 août n’avoir jamais augmenté les prix de son offre Office 365, devenue Microsoft 365. En un peu plus de dix ans, l’éditeur déclare avoir ajouté plus de 1 400 fonctions à ses services et introduit 24 nouvelles applications.

Il est donc temps, selon Redmond, de réviser les tarifs à la hausse pour les offres commerciales destinées aux entreprises, qui concerneraient 300 millions de personnes.

Au 1er mars 2022, les nouveaux tarifs seront donc (prix par utilisateur et par mois) :

Microsoft 365 Business Basic : de 5 à 6 dollars

Microsoft 365 Business Premium : de 20 à 22 dollars

Office 365 E1 : de 8 à 10 dollars

Office 365 E3 : de 20 à 23 dollars

Office 365 E5 : de 35 à 38 dollars

Microsoft 365 E3 : de 32 à 36 dollars

Cette nouvelle tarification sera appliquée partout en même temps. Les offres personnelles et Éducation ne sont pas concernées.