1Password 8 passe à l’abonnement obligatoire

AgileBits fournit déjà la nouvelle mouture pour Linux et Windows, tandis que celle pour macOS est encore en bêta. Plusieurs changements notables sont présents, dont certains ne feront pas plaisir.

D’abord parce qu'un abonnement est désormais imposé, à partir de 2,99 dollars par mois. Les clients ayant acheté la licence perpétuelle de la version 7 peuvent demander une ristourne de 50 % sur les trois premières années d’abonnement.

Ensuite, bien que l’application soit écrite en Rust pour l’essentiel, elle repose aussi sur Electron pour tout ce qui touche à l’interface. Et comme l’a pointé MacGeneration, les premiers retours sur sa consommation en mémoire vive et son poids ne sont guère élogieux. Miguel de Icaza l’a montré sur Twitter.

Concernant les améliorations, elles sont multiples. Le moteur de recherche est annoncé comme plus rapide, on voit désormais avec qui un mot de passe est partagé, on peut créer des collections qui s’afficheront selon le contexte (cacher par exemple les identifiants de la famille quand on est au travail), les mots de passe supprimés peuvent être restaurés, l’extension pour les navigateurs se veut plus complète, la récupération des données est étendue aux comptes Famille et Business, etc.