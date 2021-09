Norton et Avast fusionnent, une opération à plus de 8 milliards de dollars

Le montant final oscillera entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars en fonction du montage financier retenu : les actionnaires d’Avast récupéreront entre 14 et 26 % du nouvel ensemble. Tous les détails se trouvent par là.

Ce géant de l’antivirus totalisera plus de 500 millions de clients dans le monde. Norton s’attend à des synergies de l’ordre de 280 millions de dollars par an. La nouvelle société – dont le nom n’est pas encore fixé – disposera de bureaux à Prague (République tchèque) et Tempe (Arizona)