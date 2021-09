ThreatFabric a détecté cette application malveillante en mars. Le principe est on ne peut plus simple : enregistrer ce qu’il se passe à l’écran et au clavier pour récupérer des données confidentielles, notamment des identifiants et mots de passe.

L’application était diffusée via le Play Store sous l'appellation Protection Guard. Elle a été installée plus de 5 000 fois avant d’être supprimée. Les détails techniques du fonctionnement de ce cheval de Troie sont donnés par ici.