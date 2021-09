Poly Network : le feuilleton crypto de l’été, plus de 600 millions de dollars dérobés et… restitués

Début août, un coup de tonnerre retentissait dans le monde des cryptomonnaies : la plateforme Poly Network se faisait pirater (à cause d’une faille de sécurité) et l’équivalent de plus de 600 millions de dollars s’étaient envolés.

Quelques jours plus tard, premier rebondissement : le pirate retournait une partie des fonds à Poly Network. Comme le rapporte The Verge, il expliquait alors qu’il voulait démontrer la présence d’une brèche, en mettant au passage les cryptomonnaies en sécurité pour éviter qu’une autre personne ne les dérobe. De son côté, Poly Network cherchait à entrer en contact avec lui.

Elle le nommera par la suite « Mr. White Hat » dans les communications officielles. La société lui a offert 500 000 dollars (transférés sur un compte en cryptomonnaies) ainsi qu’un poste de responsable en sécurité au sein de l’entreprise, qu’il aurait refusé. Finalement, deux semaines après le « casse du siècle », l’intégralité des fonds était retournée à la plateforme.

L’adage « plus de peur que de mal » s’applique parfaitement dans le cas présent. Poly Network en profite pour rehausser le niveau de ses récompenses en cas de signalement d’un bug critique, qui va désormais jusqu’à 500 000 dollars.