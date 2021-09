L’Argus a été victime d’un « incident de sécurité », pas de fuite du côté des utilisateurs

Antoine Jouteau, CEO du groupe Le Bon Coin (propriétaire de l’Argus), explique que l’incident s’est déroulé dans la nuit du 13 au 14 août. Pour les détails on repassera : « Nos équipes techniques sont mobilisées depuis ce week-end pour restaurer les services de L’argus, isoler les serveurs touchés et restaurer les systèmes ».

Il ajoutait : « les autres plateformes du groupe, notamment leboncoin n’ont pas été touchées et les services de petites annonces continuent à fonctionner sans risque ».

« Les données et les transactions des utilisateurs n’ont pas été compromises et sont sécurisées »… mais rien n’est précisé pour les données de la plateforme. La CNIL a été notifiée et une plainte déposée.