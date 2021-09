Cloudflare a bloqué une attaque DDoS de 17,2 millions de requêtes par seconde

Selon l’entreprise, elle serait « presque trois fois plus importante que toutes les précédentes [attaques] » dont elle a connaissance. Afin de mieux situer l’ampleur de cette tentative de DDoS, Cloudflare affirme traiter « en moyenne plus de 25 millions de requêtes HTTP par seconde ». 17,2 millions de plus sur cet ordre de grandeur, c’est loin d’être négligeable.

« Cette attaque a été lancée par un puissant botnet, ciblant un client Cloudflare du secteur financier ». « En quelques secondes, le botnet a bombardé la périphérie de Cloudflare avec plus de 330 millions de requêtes d'attaque », explique l’entreprise. 20 000 bots de 125 pays auraient été mis à contribution.

De plus amples détails sont disponibles par ici. C’est l’occasion pour la société de mettre en avant ses systèmes de protection, notamment son « autonomous edge DDoS », qui a détecté et bloqué automatiquement cette tentative.