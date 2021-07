Emoji 14, Soundmojis et retour de Clippy

Demain, c'est le World Emoji Day. Comme chaque année, cet « évènement » est l'occasion de multiples annonces, dont celle de la version 14 qui doit être finalisée en septembre, pour une mise à disposition au sein des principales plateformes dans les mois qui suivent.

Chez Facebook, on a décidé d'aller plus loin cette fois avec la mise en place des Soundmojis au sein de Messenger. Comme leur nom l'indique, ils seront accompagnés d'un son, ce qui rappellera à certains les plus grands moments du LOL sous ICQ ou de Skype (entre autres).

De son côté, Microsoft a retravaillé le design de l'ensemble des emojis utilisés au sein de son système, détaillant ses choix dans un billet de blog. Il évoque au passage le retour discret de Clippy, son ancien assistant Office qui prendra désormais la place du trombone.

Cette évolution prendra place au sein des différents outils de l'entreprise dans les mois à venir, à commencer par Teams et Windows. Outlook et Yammer suivront en 2022.