Blue Origin : décollage mardi pour Jeff Bezos, avec des passagers de 18 à 82 ans

Après Richard Branson, c’est au tour de Jeff Bezos de s’envoler direction l’espace mardi 20 juillet. À bord, il sera accompagné de son frère Mark Bezos et deux autres touristes, qui seront le plus jeune et le plus vieil astronaute.

Il y a tout d’abord la vétérante Wally Funk (82 ans). Cette pilote et instructrice de vol faisait partie du groupe de femmes Mercury 13 qui se préparait à aller dans l’espace dans les années 60. Ce programme n’a finalement jamais été jusqu’au bout de son objectif. Quelques décennies plus tard, Wally Funk devrait finalement rejoindre l’espace.

Le second passager de marque sera Oliver Daemen, qui sera le plus jeune voyageur à se rendre dans l’espace, à 18 ans seulement. Son ticket a été acheté par son père, après le désistement du vainqueur de l'enchère à 28 millions de dollars pour la place dans le quatrième fauteuil.

Cette personne, qui a demandé à rester anonyme pour le moment, « a choisi de voler sur une future mission New Shepard en raison de conflits d’emploi du temps », explique Blue Origin dans son communiqué.