Windows 10 21H2 disponible en Release Preview, Windows 11 22000.71 est là

Si Microsoft travaille sur Windows 11 qui sera disponible d'ici la fin de l'année et se diffusera au sein des PC compatibles d'ici début 2022, cela ne l'empêche pas de continuer à faire évoluer la version actuelle de son systèmes d'exploitation.

Les deux vont en effet cohabiter un moment, car Windows 11 nécessitera des prérequis matériels mettant une partie des utilisateurs de côté, même si l'on s'attend à ce qu'ils évoluent dans les semaines à venir. Ceux qui seront concernés devront donc continuer à utiliser Windows 10.

D'ici quelques semaines, ils auront accès à sa version 21H2 qui vient de passer du canal Beta à Release Preview (build 19044.1147), ce qui indique que la sortie est proche. Microsoft en profite pour évoquer certaines des nouveautés. On retrouvera de nombreux éléments prévus de longue date comme le nouveau Terminal présent par défaut, ainsi que winget ou encore l'accès au GPU au sein de WSL (avec la gestion des interfaces graphiques Linux).

Microsoft évoque également le support du H2E (Hash-to-Element) pour WPA3, ce qui permet de contourner les failles potentielles découvertes à travers Dragonblood. Il est aussi question de déploiement simplifié (sans mot de passe) via Windows Hello for Business. L'éditeur promet une mise à jour rapide à installer pour ceux qui ont une version récente de Windows 10 (2004 ou supérieure).

Dans le même temps, la build 22000.71 de Windows 11 a été publiée avec quelques améliorations de l'interface et de nouveaux tests. Tous les détails sont donnés par ici.