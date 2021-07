Protection de la vie privée : la CNIL et Inria lancent la 6e édition de leur concours

Comme toujours, « ce prix européen a vocation à récompenser un article scientifique sur la protection des données personnelles et la vie privée ». Afin d’être éligible, il doit avoir été publié entre janvier 2019 et juin 2021.

La liste des thèmes abordable est longue : protection de la vie privée dès la conception (privacy by design), transparence des algorithmes, techniques de protection de la vie privée, anonymisation, analyse des risques pour la vie privée, contrôle sur les données personnelles, accountability, problématiques et les solutions techniques de mise en œuvre du RGPD, etc.

Les chercheurs intéressés peuvent candidater via la plateforme Easychair avant le 17 septembre minuit. Le règlement est disponible par là. Les deux présidents du jury sont Mathieu Cunche (Inria et INSA-Lyon, équipe PRIVATICS) et François Pellegrini (CNIL).