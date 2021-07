Windows Terminal : la préversion 1.10 est là

Ses principales nouveautés sont détaillées dans un billet de blog, dont un accès plus direct à la Command Palette (CTRL + MAJ + P). Elle peut désormais être affichée via le menu regroupant l'ensemble des shells disponibles et l'accès aux paramètres.

Ces derniers permettent d'ailleurs désormais d'ajouter des raccourcis (Actions) en plus de ceux actifs par défaut. La gestion des options de base est revue au sein du fichier JSON. Le Terminal 1.10 peut également afficher du texte en gras.

D'autres petites modifications sont de la partie comme la possibilité de modifier la langue de l'interface, gérer l'opacité en pourcentage, etc. Microsoft précise que cette version du Terminal a été retravaillée pour être la console par défaut à partir de Windows 11 build 22000.65. Tous les détails sont par ici.

Notez enfin que cette mise en ligne signifie que le Terminal 1.9 est désormais dans le canal stable.