Covid-19 : GENCI et Inria renforcent leur capacité de calcul, en partenariat avec AMD

Le Grand Équipement National de Calcul Intensif « annonce ce jour l’installation d’un cluster Neowise, armé de processeurs AMD EPYC et d’accélérateurs AMD Instinct octroyés par le fonds AMD. Installées sur le site de l’École Normale Supérieure de Lyon ».

Dans un communiqué, le constructeur indique que cette initiative fait partie de son fonds COVID-19 HPC créé pour « proposer l’expertise d’AMD en matière de calcul haute performance pour soutenir et accélérer les efforts dans les domaines de la recherche médicale principalement autour du COVID-19 ».

« Plus de 23 institutions de recherche dans 7 pays différents bénéficient du fonds, et notamment pour la France : GENCI et Inria » ajoute AMD. Les détails du partenariat sont évoqués par ici.