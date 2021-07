Troisième bêta pour Android 12, avec de nouvelles fonctionnalités

Google continue de dérouler son plan concernant la prochaine mouture de son système d’exploitation pour appareils mobiles. Cette bêta 3 est disponible pour tous les modèles éligibles.

Parmi les nouveautés, il est question de « scrolling screenshots » qui, comme son nom l’indique, permet de réaliser une capture d’écran d’une page plus longue que la hauteur de l’écran. Vous pouvez prendre un cliché sur toute la hauteur ou bien sélectionner la partie qui vous intéresse. Pour les applications qui en auraient besoin, une API ScrollCapture est ajoutée.

Nous avons ensuite AppSearch, une fonctionnalité fonctionnant en local permettant aux applications « d’indexer des données structurées et d’y effectuer des recherches y compris en texte intégral ». La rotation automatique de l’écran est améliorée, tout en étant plus rapide de 25 % grâce au machine learning. Désormais, elle peut utiliser la caméra frontale et la détection de visage pour « pour reconnaître plus précisément quand il faut faire pivoter l'écran ».

Selon les développeurs, cela serait « particulièrement utile pour les personnes qui utilisent leurs smartphones en position allongée sur un canapé ou au lit ». Les images ne quittent jamais le terminal affirme Google, précisant que les calculs nécessaires s’effectuent en local dans le Private Compute Core annoncé avec la première bêta.

D‘autres changements sont évidemment de la partie, notamment des API Game Mode pour optimiser les performances des jeux et la possibilité pour les entreprises de couper le micro et la caméra sur des flottes de smartphones. Cette bêta est aussi disponible pour Android TV.

Elle est l’occasion pour Google d’annoncer que les API du système sont finalisées. La « Platform Stability » est attendue pour la prochaine étape bêta 4 qui devrait être mise en ligne en août. Tous les détails se trouvent dans ce billet de blog.