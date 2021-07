Firefox 90 est là, avec son dispositif SmartBlock 2.0

Cette nouvelle version du navigateur apporte principalement des évolutions mineures, comme la mise à jour en tâche de fond et l'accès à une page about:third-party sous Windows, la gestion des exceptions HTTPS-Only dans le panneau de préférences relatif à la vie privée, les liens fonctionnels dans les PDF générés par la fonctionnalité d'impression, etc.

Le plus gros changement est en réalité le passage à la v2 de SmartBlock, actif en navigation privée et lorsque le mode strict de respect de la vie privée est actif. Elle doit permettre de gérer plus de cas qui posaient problème, rendant par exemple impossible la connexion à certains services, comme Facebook.

Désormais, ce sera possible, les scripts nécessaires n'étant pas bloqués avant l'identification. « Ceux permettant à Facebook de vous pister reste bloqués » assurent les développeurs, se félicitant de pouvoir proposer un compromis pour ce service et bien d'autres.

Les nouveautés de Firefox 90 pour les développeurs sont détaillées par ici.