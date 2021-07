Windows 365 : le « Cloud PC » de Microsoft sera disponible dès le 2 août

Cela fait des mois que l'on attend l'annonce de ce service permettant de louer des instances donnant accès à l'OS grand public à distance. L'éditeur a profité de son événement Inspire pour en dire plus. On apprend ainsi que la disponibilité est prévue pour dans deux semaines, sans détails sur les prix (par utilisateur et par mois).

On pourra ainsi profiter d'un accès distant à une machine sous Windows, dont les caractéristiques techniques et performances n'ont pas été détaillées. Des visuels et les présentations confirment que cela sera au choix de l'utilisateur, sur le nombre de vCPU, la quantité de mémoire et de stockage. Il en sera de même pour la zone géographique ou l'image Windows (10, 11, différentes versions, etc.)

Pour rappel, l'ensemble sera construit autour de l'offre Azure Virtual Desktop existante, pour des entreprises, administrations ou particuliers. Mais cette fois, tout est clé en main. L'accès pourra se faire via des applications ou un navigateur, permettant ainsi d'accéder à Windows depuis Linux sans effort par exemple. Rien n'a été précisé concernant d'éventuelles instances équipées d'une carte graphique, pour les développeurs ou les joueurs.

Cette stratégie va néanmoins compliquer les plans de Shadow, qui espérait pouvoir s'étendre d'ici la fin de l'année avec une offre à destination des entreprises. Attendue depuis des années, elle n'avait jamais été proposée par Blade. Désormais, les équipes d'HubiC, qui a repris le service il y a quelques mois, vont devoir faire face à la force de frappe de Microsoft.

Mais aussi de ses partenaires en France tels qu'Orange et Capgemini qui se sont alliés à travers la création d'une entreprise commune devant commercialiser les services de Microsoft en France de manière « souveraine » : Bleu.

Si vous voulez en savoir plus sur Windows 365, un formulaire d'inscription est disponible.