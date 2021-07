Pass sanitaire étendu, vaccination, tests payants,... les mesures annoncées par Emmanuel Macron

Dans son allocution lundi soir, le chef de l’État a annoncé de nouvelles mesures, alors que l’épidémie de variant delta s’accélère.

La vaccination va être rendue obligatoire pour les soignants et non-soignants des hôpitaux, des cliniques, maisons de retraite, établissements pour personnes en situation de handicap, et tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles. Dès le 15 septembre des contrôles seront menés, avec sanction à la clef.

Les tests ne seront plus remboursés dès cet automne, sauf prescription médicale, afin d’inciter les personnes encore hésitantes à se faire vacciner plutôt qu’à multiplier ces analyses. Des restrictions seront envisagées dans les départements où le taux d'incidence est supérieur à 200. Une campagne de vaccination sera lancée pour les collégiens, lycéens et étudiants dès la rentrée.

À partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture de plus de 50 personnes, pour les plus de 12 ans. En août, il sera exigé pour accéder aux bars, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite et transports de longue distance (avions et trains).

Pour y accéder, il faudra donc être vacciné depuis plus de quinze jours ou avoir réalisé un test PCR ou un test antigénique négatif récent. Pas étonnant que Doctolib ait été submergé hier avec 926 000 rendez-vous comptabilisés.

Lorsqu’il a constaté l’absence d’illégalité manifeste du pass sanitaire, pas plus tard que le 6 juillet dernier, le Conseil d’État avait pris en compte son caractère restreint, les activités quotidiennes étant épargnées. « Et maintenant ? » s’interroge notre confrère Olivier Tesquet.