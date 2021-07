L’offre de cinéma progresse à la télévision, profitant d’un allégement de la règlementation

« Après une diminution constante sur la période 2015-2019, l’offre de cinéma a progressé de 6,5 % entre 2019 et 2020, soit 172 diffusions supplémentaires (correspondant à une moyenne supérieure à 9 diffusions par antenne et un total de 2 829 diffusions) » note le CSA dans un panorama de l’offre de cinéma sur les TV gratuites et Canal +.

Cette augmentation profite principalement : « aux films les plus anciens, sortis en salles depuis plus de trente ans (+ 156 diffusions) » et « aux œuvres d’origine européenne (+155 diffusions) et aux œuvres d’expression originale française (+182 diffusions) ».

Cette mesure a été enclenchée par une évolution de la règlementation, qui a augmenté les plafonds de diffusion et allégé les jours interdits.