Le pass sanitaire obligatoire pour aller au restaurant, au cinéma ou encore au théâtre ?

Selon franceinfo, Emmanuel Macron pourrait annoncer, lors de son allocution programmée aujourd’hui à 20 heures, l’obligation de se doter du pass sanitaire pour se rendre au restaurant, au cinéma ou encore au théâtre.

Toujours en réponse à l’arrivée d’une possible quatrième vague, il pourrait plaider en faveur d’une vaccination obligatoire des soignants, et peut-être pour d’autres professions « au contact du public, comme les aides à domicile ou les pompiers ».

Fin avril, dans une interview à la presse régionale, le chef de l’État avait promis que le pass ne serait « jamais un droit d'accès qui différencie les Français », et qu’ainsi, « Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas ». « Cette époque est révolue, "nous ne sommes plus le 28 avril", admet son entourage » ajoute aujourd’hui franceinfo.

« Il faut espérer que le durcissement des règles sanitaires n’entraînera pas de déprogrammation des films en salles. Et rappeler que la culture est essentielle », réagit Pascal Rogard (SACD).