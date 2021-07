« Contrefaçon d'opinion », « haineur », « substitution de visage » au menu des nouvelles traductions officielles

« Entre deux micro-récits de contrefaçon d’opinion, même les adeptes de la culture de l’effacement ou les haineurs adorent tomber sur un coffre-surprise au détour d’un livre d’évasion, relance d’une précédente série ». Vous n’avez pas vraiment tout compris ? C’est normal.

Au Journal officiel, a été consacrée ce matin une nouvelle série de traductions officielles. La Commission d’enrichissement de la langue française a encore trempé sa plume dans l’univers des nouvelles technologies pour imposer ces équivalents français aux mots et expressions anglaises :

« Lootbox » devient « coffre-surprise »

« Astroturfing » se traduit désormais par « contrefaçon d'opinion »

« Cancel culture », « culture de l’effacement »

« Hater », « haineur » ou « fauteur de haine »

« escape book », « livre d’évasion »

« story », « microrécit vidéo »

« Reboot », « relance »

« face swap » est officiellement traduit par « substitution de visage »

Selon ce décret de 1996, ces traductions « sont obligatoirement utilisées à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères (…) dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature qu'ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l'État ».