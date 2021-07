40 ans de Donkey Kong… et donc de Mario

C’est en effet le 9 juillet 1981 que le jeu vidéo d’arcade est sorti pour la première fois. Le principe était on ne peut plus simple : Mario (pardon Jumpman à l’époque) devait éviter les pièges d’un gorille pour sauver la princesse. Aujourd’hui signe donc un double anniversaire.

Il faudra pour rappel attendre 1985 pour que le célèbre plombier dispose de son propre jeu vidéo : Super Mario Bros. Depuis, on ne compte plus les versions de Mario et les jeux dérivés du personnage. De son côté, Nintendo est une société beaucoup plus vieille puisqu’elle a été fondée le 23 septembre 1889 par un certain Fusajiro Yamauchi.

Nintendo pourrait en profiter pour surfer sur la vague de la nostalgie avec de nouveaux titres Donkey Kong. Le projet serait en gestation depuis quelques années selon plusieurs rumeurs, mais rien n’a été confirmé pour le moment.