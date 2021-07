Pour son 9e vol sur Mars, Ingenuity se déplace de 625 mètres et franchit des obstacles

La NASA et le Jet Propulsion Laboratory (JPL) continuent d'enchaîner les missions avec son drone martien. Il vient d’effectuer son neuvième vol en allant toujours plus vite et plus loin : 166 secondes dans les airs, 625 mètres en distance horizontale et 5 m/s en vitesse. Seule l’altitude était la même que pour les précédentes missions : 10 mètres.

Le précédent record de distance était de 266 mètres lors du quatrième vol durant le 69 sols (jour martien). La vitesse de 5 m/s est aussi un record puisque les précédents vols étaient à 4 m/s maximum. Un tableau récapitulatif des données des vols est disponible par ici. « Mais ce qui distingue vraiment ce vol, c’est le terrain qu’Ingenuity a dû franchir pendant ses 2 minutes et 46 secondes dans les airs : une zone appelée "Séítah" qu’il serait difficile à traverser avec un véhicule au sol comme le rover Perseverance », explique enthousiaste l’Agence spatiale américaine.

De plus, cette neuvième mission « a été explicitement conçue pour avoir une valeur scientifique en fournissant de premières vues rapprochées des principales cibles scientifiques que le rover n'atteindra pas avant un bon moment ».

Alors que les précédents vols étaient sur terrain plat, Ingenuity a dû s'adapter cette fois-ci : « Nous avons commencé par plonger dans ce qui ressemble à un cratère fortement érodé, puis avons continué à descendre sur un terrain en pente et vallonné avant de remonter à nouveau pour ressortir sur une plaine plate au sud-ouest ». Une carte avec les neuf vols est disponible par là.

Les images capturées durant ce vol mettront des semaines à arriver sur Terre (en passant par le rover). Les attentes sont importantes, car elles doivent permettre de préparer le terrain à Perseverance, mais peuvent aussi donner des prises de vues d’endroit que le rover ne pourra pas explorer.