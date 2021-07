Avec What if… ?, Marvel fait dans la série animée exploratoire

Ces dernières années, le MCU s'est étendu aux notions de galaxie, de voyage temporel et des multivers qui en découlent. La série Loki sur Disney+ en est d'ailleurs le point d'orgue, se focalisant sur la Time Variance Authority (TVA) et ses « Gardiens du temps ».

Le 11 août, c'est à travers une série animée que Marvel se demandera « ce qui s'était passé si… », à travers des épisodes qui reprendront des grands moments de ses films, où sont introduites des différences légères, mais notables. Elle est dérivée des comics éponymes.

Dans une première bande-annonce, on voit ainsi Erik Killmonger sauver Tony Stark de la bombe qui le transformera en Iron Man, une équipe des Avengers totalement différente pour la bataille de New York, une Peggy Carter devenue Captain America, etc. Même Howard est là.

On note l'introduction au passage du Gardien, qui « observe tout mais ne peut intervenir ». L'objectif serait-il ainsi de lever le voile sur une partie de ce qui nous attend pour la suite de cette phase 4, où simplement de nous faire réfléchir ? Réponse le mois prochain.