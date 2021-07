Data.gouv.fr se refait une beauté

La plateforme « ouverte des données françaises » a mis en ligne la première version bêta de la refonte graphique de son site. « Dans une démarche itérative, elle s'améliorera en continu grâce à vos retours », ajoute-t-elle.

Le but de cette refonte est de « moderniser l'image » de la plateforme, de « gagner en agilité » et « d’engager un nouveau mode de fonctionnement, plus à l’écoute des points de friction et des besoins liés à la donnée ouverte ». Les fonctionnalités restent les mêmes.

Tous les détails sont expliqués dans ce billet de blog. « L'ancienne version de la plateforme est encore disponible pendant un certain temps pour que le changement ne soit pas trop radical », précise le site.