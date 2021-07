ISS : résumé en trois actes des sorties spatiales de Thomas Pesquet pour installer des panneaux solaires

L’Agence spatiale européenne (ESA) propose un résumé des trois épisodes de la mission du français et de son collègue Shane Kimbrought de la NASA pour mettre en place « deux nouveaux panneaux solaires qui permettront de produire davantage d’électricité ». Pour rappel, la première sortie s’est déroulée le 16 juin, mais « un léger problème technique » dans la combinaison spatiale de l’américain l’a contraint « à retourner dans le sas et à redémarrer son module d’affichage et de contrôle ».

« Bien que le redémarrage ait réussi et que Shane n’ait couru aucun danger, ce contretemps a retardé le travail du duo, les empêchant de terminer l’installation du premier nouveau panneau solaire comme prévu. La sortie dans l’espace s’est terminée après 7 heures et 15 minutes ».

Le 20 juin, rebelote : « Au cours de cette sortie dans l’espace, le duo a déplié les tubes dans lesquels les panneaux solaires sont enroulés pour le transport, les a alignés, a connecté les câbles de données et les a fixés au support de montage. La connexion des lignes électriques doit être effectuée pendant la nuit orbitale, par précaution, pour éviter tout risque d’électrocution ».

Là encore, un incident est venu jouer les trouble-fêtes : « Alors que Thomas et Shane attendaient la tombée de la nuit, les lumières et la caméra du casque de Shane se sont partiellement détachées de son casque, mais Thomas a pu les rattacher au moyen de fil de fer ». La fin de cette seconde sortie s’est déroulée sans problème. Elle a duré 6 heures et 28 minutes.

La troisième sortie pour cette même mission s’est déroulée le 25 juin. Cette fois-ci, la « sortie s’est déroulée sans problème et les deux nouveaux panneaux solaires sont fonctionnels et alimentent la Station spatiale en électricité ».

« Ce sont des panneaux de conception identique qui permettront d’alimenter Station Gateway qui sera construite en orbite autour de la Lune – le prochain avant-poste dans l’espace des agences qui gèrent la Station spatiale internationale », explique l’ESA.

Au total, Thomas Pesquet a désormais passé très exactement 33 heures lors de sorties spatiales, « toutes avec Shane, au cours de deux vols spatiaux », ajoute l’Agence spatiale européenne.