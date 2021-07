Overclock, la nouvelle plateforme européenne de décryptage des données chiffrées

Des sources proches du projet ont déclaré à The Record que la plateforme Cerverus (Child Exploitation Response by Beating Encryption and Research to Unprotect Systems), développée en 2019 pour un coût initial de 2,3 millions d'euros, va en recevoir 4 millions de plus dans le cadre d'un nouveau projet.

Overclock (Operational Vanguard: using Encryption Research for Criminal LOCKdown), explique la gendarmerie sur Twitter, schéma à l’appui, vise à améliorer les capacités d'extraction et de récupération de données dans les appareils sécurisés.

Les travaux de nouvelle mise à jour seront dirigés par deux des créateurs de Cerberus : l'Institut de recherche médico-légale de la gendarmerie française (IRCGN) et l'Institut médico-légal des Pays-Bas (NFI).