Les clients Sosh vont (enfin) avoir droit au décodeur TV 4

Ceux qui paient l'option pour disposer d'un boîtier multimédia (5 euros par mois) recevront désormais cette version plus récente que celle qui était fournie jusqu'à maintenant. Les abonnés actuels peuvent demander un changement pour 10 euros.

Ce décodeur « est compatible avec les dernières technologies Ultra HD et Dolby Atmos pour vous faire profiter d'une image 4 fois plus nette que la haute définition et d'un son complètement immersif pour une expérience TV optimale » précise le FAI.

Ce n'est par contre pas la version la plus récente proposée par le groupe, qui fournit sa Livebox 5 aux clients Orange avec un décodeur TV UHD 4K aux possibilités similaires, mais plus compact, depuis près de deux ans.