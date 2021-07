Nintendo annonce sa Switch OLED, ni Pro, ni 4K, ni DLSS

Elle sera disponible le 8 octobre fait savoir le constructeur japonais, pour 350 dollars. Elle complètera l'offre actuelle qui se compose des Switch (300 dollars) et Switch Lite (200 dollars). Un tableau comparatif entre les trois modèles est disponible ici.

Sa différence principale tient dans son écran qui exploite la technologie OLED et se veut donc de meilleure qualité. Il est aussi plus large : 7" avec des bords plus fins contre 6,2" pour le modèle classique, sa définition est toujours de 720p. L'autonomie est inchangée. D'autres petites évolutions sont également annoncées. On note le passage de 32 à 64 Go de stockage intégré, un pied ajustable à l'arrière de la console, un meilleur traitement audio ou encore un port RJ45 qui fait son apparition sur le dock.

Rien n'a été précisé concernant le SoC Tegra utilisé qui devrait donc être le même. Dans tous les cas, cette annonce invalide la plupart des rumeurs qui faisaient état du lancement imminent d'un modèle « Pro » avec 4K ou la technologie DLSS de NVIDIA. Deux coloris sont annoncés : noir/blanc et bleu/rouge néon. Nintendo précise que le nouveau dock est compatible avec les consoles actuelles, on peut donc s'attendre à ce qu'il soit vendu comme accessoire.