Flex : Free retravaille son offre de location avec option d’achat pour les smartphones

Comme prévu, l’opérateur vient de dévoiler sa « nouvelle façon transparente de s’offrir son mobile ». Il s’agit en fait d’étaler le prix sur 24 mois, avec un premier versement plus important. L’offre doit être disponible dès aujourd’hui en ligne et en boutique.

Si l'on pouvait s'attendre à de grandes annonces un an après le lancement de la Freebox Pop, il n'est finalement question que d'une évolution de l’offre de location et du paiement en plusieurs fois qui existaient déjà. Attention, tous les smartphones ne sont pas éligibles à cette LOA. Les tarifs des forfaits restent les mêmes (sans engagement) avec remise pour des abonnés Freebox.

Peu importe le forfait choisi, un iPhone 12 reviendra ainsi à 259 euros pour le premier versement (via une remise immédiate de 70 euros), puis à 19,99 euros par mois pendant deux ans. L’option d’achat est à 100 euros à la fin de la période, soit un coût total de 838,76 euros. Ce smartphone est vendu 909 euros par Apple, mais on le trouve régulièrement dans les 850 euros chez les revendeurs.

Vous pouvez évidemment décider de payer les mensualités restantes et l’option d’achat avant la fin des deux ans. Au bout des 24 mois, vous pouvez restituer le smartphone, mais par défaut la location sera prolongée automatiquement, sans engagement. Il ne faudra pas oublier d’agir car, au bout de six mois supplémentaires il revient plus cher de continuer à louer que d’exercer son option d’achat dans le cas de l’iPhone 12.

Attention, le montant du premier loyer peut cacher une « astuce » : dans le cas du Galaxy S21 par exemple, il est indiqué 179 euros alors qu’il faut payer 279 euros et récupérer ensuite 100 euros « sur demande par le constructeur », via une ODR. Bien entendu, « tous les mobiles restitués dans le cadre de l’offre Free Flex sont, en fonction de leur état, reconditionnés ou recyclés ». Espérons néanmoins que ceux qui le feront n’auront pas les mêmes déboires que certains avec la précédente offre de location.