Ransomware : sous pression, les assureurs cyber augmentent leurs polices

« Le coût des cyber-assurances a augmenté de 32 % l'an passé et ne montre aucun signe de ralentissement », constate The Register. De plus, « les réclamations sont en hausse, la capacité est en baisse et la rentabilité de la souscription est, au mieux, sous pression », selon les courtiers d'assurance internationaux Howden.

Les polices d'assurance seraient ainsi de plus en plus exigeantes quant aux mesures de prévention en termes de cybersécurité requises par leurs clients.

La pression est telle que la semaine dernière, un rapport du Royal United Services Institute (RUSI) – Cyber ​​Insurance and the Cyber ​​Security Challenge – a averti que le pic d'attaques par ransomware avait même conduit certains assureurs à se demander s'ils devaient se retirer du marché.

Certains craignent également que les entreprises comptent trop sur leurs assureurs pour payer en cas d'attaque afin de récupérer leurs données – une approche qui rend les assureurs nerveux, ajoutant à la compression actuelle.