Une page se tourne : Jeff Bezos n’est plus CEO d’Amazon

Début février, le fondateur de la boutique en ligne avait annoncé qu’il quitterait son poste de CEO dès le troisième trimestre de cette année. L’homme d’affaires n’a pas traîné puisqu’il a laissé les commandes à Andy Jessy dès le début du mois de juillet, comme le rapporte l’AFP. Comme prévu, il reste président exécutif du conseil d'administration.

Dans une lettre adressée à ses employés, il donnait des détails sur la suite : « Je disposerai du temps et de l'énergie dont j'ai besoin pour me concentrer sur Day One Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, Washington Post et mes autres passions […] Je n’ai jamais eu autant d’énergie et il ne s’agit pas de prendre ma retraite ».

Dans deux semaines, il doit par exemple s’envoler pour l’espace à bord de la fusée Blue Origin, donnant ainsi le coup d’envoi des vols commerciaux pour sa compagnie. Quelques jours auparavant, le 11 juillet, c’est Richard Branson qui prendra place dans le VSS Unity de Virgin Galactic.