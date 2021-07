Inquiétude autour d’Audacity après son rachat et la modification de ses conditions d’utilisation

Né dans les années 2000, ce logiciel libre permet d’enregistrer et éditer des contenus audio. Très prisé par certains et notamment utilisé dans les écoles, il jouit d’une solide réputation.

Il y a quelques semaines, il était racheté par Muse Group, une société qui propose déjà plusieurs applications musicales comme MuseScore et Ultimate Guitar. Début juillet, elle a mis en place un changement important, comme le rapporte Fosspost : une procédure de collecte de données dans les conditions d’utilisation.

Cela comprend des informations sur la machine, l’adresse IP, les éventuelles erreurs, etc. Il est également précisé que toutes les données personnelles sont stockées sur des serveurs dans l'Espace économique européen, mais qu’elles peuvent parfois être partagées « avec notre bureau en Russie et notre conseil externe aux États-Unis ». Et que l’application ne doit pas être utilisée par les enfants de moins de 13 ans.

Autant de changements qui font hurler certains membres de la communauté. Muse Group ne s’est pas pour le moment pas expliqué : est-ce qu’il s’agit d’une volonté de transformer Audacity en « spyware » ? Est-ce que le nouveau propriétaire a copié/collé des conditions d’utilisations « type » sans réfléchir ni l’adapter à Audacity ?

Quoi qu’il y en soit, il y a fort à parier qu’un des 1 500 forks existant soit rapidement présenté par certains comme un clone ayant avec les mêmes fonctionnalités qu’Audacity, sans toute la partie sur la collecte des données et la limite d'âge.