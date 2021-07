ManoMano lève 355 millions de dollars, sa valorisation atteint 2,6 milliards de dollars

La plateforme française spécialisée dans la vente en ligne de produits de bricolage a déjà obtenu son statut de licorne (être valorisé plus d’un milliard de dollars) l’année dernière.

Ce tour de table est mené par Dragoneer Investment Group, qui a déjà investi dans Airbnb, Slack, Spotify… On retrouve également d’anciens actionnaires comme Aglaé Ventures, Bpifrance, General Atlantic, etc.

« Cette levée de fonds, fondamentalement, ManoMano n’en avait pas besoin […] L’entreprise va bien, elle est rentable en France où elle continue de grandir et elle se déploie rapidement en Europe. C’est le fonds Dragoneer qui a eu l’idée de ce tour, nos actionnaires historiques ont suivi et les conditions de marché étaient très favorables. Alors nous avons dit oui », explique Christian Raisson, CEO et cofondateur de la société, à LSA Conso.

Cette manne financière devrait néanmoins permettre à la société d’accélérer davantage son déploiement à l’international.