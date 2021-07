Arcep et CSA planchent sur la protection des mineurs face à la pornographique en ligne, la Commission adresse ses observations

Elles ont réuni début juillet leur collège pour aborder plusieurs sujets communs « comme les travaux autour de l’empreinte environnementale du numérique ou les propositions de Digital Market Act et de Digital Services Act de la Commission européenne ». Dans le lot également, la question des contenus pornographiques en ligne et la prévention de leur exposition des mineurs. « De premières actions [ont été] mises en place » annoncent les deux autorités indépendantes.

« Un baromètre destiné à suivre l’évolution de l’utilisation des outils de contrôle parental a été mis en place ». De même, « un sondage à destination de parents ayant au moins un enfant mineur a été lancé avec l’IFOP en mai 2021 ». Il vise, « d’une part, à évaluer l’utilisation des outils de contrôle parental afin de compléter et de fiabiliser les données du baromètre et, d’autre part, à évaluer la connaissance de la plateforme jeprotegemonenfant.gouv.fr et leur niveau de satisfaction quant au contenu proposé ».

Ce site a été lancé dans le cadre d’un protocole d’engagement en février 2021 et « propose différents outils d’information à destination des parents pour lutter contre l’exposition des mineurs aux contenus pornographiques en ligne ».

De son côté, la Commission européenne vient d’adresser ses « observations » à la France. Paris avait finalement notifié le projet de décret destiné à bloquer les sites pornos se limitant à une simple déclaration d’âge sur leur page d’accueil.

Nous reviendrons sur les remarques adressées par l’institution bruxelloise. Le projet de décret, s’il est maintenu en l’état, permettra à la justice d’ordonner la redirection des internautes vers une page du CSA, expliquant le blocage.