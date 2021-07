L’Arcep met à jour son observatoire du marché des télécoms

Le régulateur explique que « le revenu des opérateurs sur le marché de détail augmente de près de 2 % en un an au premier trimestre 2021, un rythme de croissance inégalé depuis plus de dix ans ». Il atteint 8,9 milliards d’euros HT.

Cette hausse s’explique notamment par « l’embellie constatée sur le marché des services fixes ». Ce n’est pas tout : « le revenu des services à haut et très haut débit continue de croître à un rythme soutenu, et à un taux qui n’avait pas été atteint depuis quatre ans (+3,5 % en un an) ».

Sur le mobile, le revenu « renoue avec la croissance au premier trimestre 2021 (+1,9 % en un an) ». Les ventes de terminaux mobiles (741 millions d’euros HT au premier trimestre 2021), augmente à nouveau (+12 % en un an) : « La commercialisation de nouveaux smartphones (terminaux mobiles 5G, par exemple) sur le marché participe également à cette augmentation ».

Enfin, le régulateur note que, « pour la première fois, une majorité d’abonnements internet fixes sont à très haut débit » : « Au 31 mars 2021, sur un total de 30,9 millions d’accès internet, 15,7 millions sont à très haut débit (51 %, +11 points en un an), au sein desquels une large majorité (73 %, +9 points en un an) est de technologie FttH ».