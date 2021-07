Twitter : deux idées pour limiter la portée de vos tweets et gérer vos différentes facettes

Avant toute chose, précisons qu’il ne s’agit que de concepts : les fonctionnalités ne sont pas validées et aucun développement n’est pour le moment en cours.

Il est tout d’abord question de pouvoir limiter la visibilité de vos tweets à des « Trusted Friends », une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler les amis proches sur Instagram. « Peut-être pourriez-vous aussi voir les tweets de vos Trusted Friends en premier », précise aussi le réseau social.

La seconde fonctionnalité est baptisée « facets ». Comme son nom l’indique, elle permet de gérer les différentes facettes de votre vie. Un exemple est donné avec un utilisateur Brad qui, en plus de son compte principal, a trois sous-comptes : Brad at Work, Daddy braddy et Brad on bike ; les deux derniers étant privés.

Lorsqu’une personne souhaite suivre les messages de Brad, elle aura donc le choix entre les quatre facettes et pourra s’abonner à l’une ou l’autre (ou plusieurs).